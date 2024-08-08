На Харківщині двоє дітей отруїлися водою з колодязя, де нещодавно стався мор риби

У Хролах Харківської області двоє дітей отруїлися водою з колодязя, вони перебувають у лікарні.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на старосту Хролів Тетяну Жукову.

“Одна дитина – немовля, другій – два рочки. Отруїлися нітратами. Це сталося після 5 серпня. Обидві дитини у задовільному стабільному стані”, – розповіла Жукова.

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в колодязі, з якого брали воду для пиття дітей, виявили перевищення вмісту нітратів у 1,5 раза (75 мг/дм³ при нормі 50 мг/дм³).

З 3 серпня у Хролах під Харковом виловлюють з місцевого ставка, який впадає у Студенок, мертвих карасів і коропів. За п’ять днів зібрали від 10 до 20 тисяч рибин.

Загибель риби почалася після того, як у ставок потрапили каналізаційні стоки з міського колектора. Хроли розташоване поряд з Індустріальним районом Харкова. Щоб зупинити потік брудної води, тут облаштували дамбу з глини та піску.