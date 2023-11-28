Кримінал

На Харківщині чоловік збив насмерть двох військовослужбовців і втік із місця аварії

28 Листопада 2023 13:40
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дтп

На Харківщині під час дорожньо-транспортної пригоди водій легковика збив двох військових і втік із місця події. Один із постраждалих загинув на місці, інший — за кілька днів помер у лікарні.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Аварія сталася ввечері 22 листопада на автошляху «Дергачі-Золочів».

Водій Subaru Forester збив військовослужбовців, коли ті стояли на узбіччі біля припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.

Після цього водій утік із місця ДТП і не надав допомогу постраждалим. Один із них від отриманих травм помер на місці, а другого з тяжкими травмами ушпиталили. Утім, за кілька днів, не приходячи до тями, він помер у лікарні.

29-річний водій «Subaru Forester» кілька днів переховувався від правоохоронців, однак зрештою його затримали.

Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням прав на водіння до 3 років.


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