На Харківщині чоловік убив свого знайомого під час застілля ніжкою стола

У Малинівській громаді Чугуївського району на Харківщині правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар наніс гостю численні удари по голові ніжкою від стола. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного менш ніж за годину після злочину. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, за яке передбачене покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.