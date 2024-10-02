Суспільство

На Харківщині через пилові бурі значно погіршився стан повітря
2 Жовтня 2024 14:30
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негода
Харківські комунальники борються з наслідки пилової бурі / Фото: Харківська міська рада

Лабораторії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували значне перевищення концентрації пилу у повітрі.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

Протягом 30 вересня та 1 жовтня вміст концентрації пилу наближались до гранично допустимої (≤ 0,5 мг/м3), а у Харкові, Ізюмі, Берестині та Лозовій був у межах 0,55-0,81 мг/м3.

“Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі може негативно впливати на здоров’я людини. Особливо це стосується вразливих груп населення: осіб літнього віку, дітей і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи”, – йдеться в повідомленні.

З метою запобігання наслідків негативного впливу забрудненого повітря в обласному центрі радять:

  • тимчасово обмежити перебування на вулиці, а у разі потреби надягати маску або респіратор; 
  • частіше робити вологе прибирання в приміщеннях; 
  • уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі.

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