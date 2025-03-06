На Франківщині викрили канал переправлення військовозобов’язаних до Румунії

На Івано-Франківщині викрили організовану групу, яка налагодила канал переправлення військовозобов’язаних до Румунії. За допомогою цієї мережі майже 150 чоловіків незаконно покинули територію України.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

До складу групи входили працівники служби судової охорони з Прикарпаття та правоохоронці з Закарпаття, зокрема начальник відділу установи виконання покарань. Вони за гроші переправляли військовозобов’язаних через кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість такої послуги становила 6 тисяч доларів з одного.

Слідчі затримують підозрюваних в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон / Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Підозрювані допомагали “клієнтам” перетинати кордон через лісові ділянки, організовували їхнє проживання та перевезення через блокпости.

Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 1 мільйон 960 тисяч гривень та 1 мільйон 362 тисячі гривень. Четвертий спільник — під домашнім арештом.