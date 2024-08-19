Суспільство

На Філіппінах виявили перший випадок мавпячої віспи
19 Серпня 2024 10:48
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хвороба
Ілюстративне фото / Reuters

МОЗ Філіппін повідомило про перший у 2024 році випадок зараження мавпячою віспою.

Про це повідомляє Manila Times.

Інфікований 33-річний філіппінець, який не виїжджав за межі країни, але чотири тижні тому міг контактувати з інфікованою особою.

Симптоми в пацієнта почали з’являтися понад тиждень тому – спочатку лихоманка, а через чотири дні з’явилася висипка на обличчі, спині та інших частинах тіла. Його доправили до лікарні, де діагностували зараження вірусом mpox.

Лікарі ще очікують результатів тестів, щоб визначити штам вірусу.

Останній випадок мавпячої віспи на Філіппінах був зафіксований у грудні 2023 року.


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