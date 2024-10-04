Кримінал

На Донеччині затримали зрадника, який допомагав ворогу наступати на Покровськ
4 Жовтня 2024 10:08
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сбу
У Донецькій області затримали агента військової розвідки Росії / Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який допомагав окупантам прориватися до Покровська.

Як розповіли у Службі безпеки, зловмисник розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

“Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До уваги російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі “Однокласники”, – йдеться у повідомленні.

За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ.

Під час обшуку у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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