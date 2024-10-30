На Донеччині затримали 4-х російських агентів, які наводили КАБи

Служба безпеки затримала ще чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині.

Фігуранти намагалися розвідати і передати агресору координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках, повідомляє СБУ.

“За матеріалами справи, ворожими інформаторами виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали “швидких” заробітків у Телеграм-каналах. Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів”, – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.