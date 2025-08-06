На Донеччині затримали 34-річного електрика, який чекав на окупантів

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала чергового російського агента, який збирав дані про українські війська поблизу Покровська — одного з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомляє СБУ.

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34-річного мешканця Мирнограда, який працював електриком і очікував на окупації регіону, завербувала російська воєнна розвідка через його колишнього однокласника — нині учасника бойових дій на боці РФ.

“Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами українських військ. Повертаючись додому після розвідвилазок, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний “звіт” для окупантів”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його контакти із ворогом. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.