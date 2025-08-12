На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який коригував удари по Павлограду та відстежував рух військових

На Дніпропетровщині СБУ затримала 30-річного російського інформатора, який передавав окупантам дані про розташування українських комплексів ППО та рух військових ешелонів. Він коригував ракетно-дронові удари по Павлограду та обладнав приховану камеру для стеження за коліями.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник – 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”.

“Після вербування фігурант почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху”, — розповіли в СБУ.

Агент встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку. Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.