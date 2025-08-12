        Кримінал

        На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який коригував удари по Павлограду та відстежував рух військових

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 10:32
        читать на русском →
        Затриманий на Дніпропетровщині агент РФ/ Фото: СБУ
        Затриманий на Дніпропетровщині агент РФ/ Фото: СБУ

        На Дніпропетровщині СБУ затримала 30-річного російського інформатора, який передавав окупантам дані про розташування українських комплексів ППО та рух військових ешелонів. Він коригував ракетно-дронові удари по Павлограду та обладнав приховану камеру для стеження за коліями.

        Про це повідомили в СБУ.

        Реклама
        Реклама

        За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник – 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”.

        “Після вербування фігурант почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху”, — розповіли в СБУ.

        Агент встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку. Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

        Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

        Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

        Відеопастка біля залізничної лінії / Фото: СБУ

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини