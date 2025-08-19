        Суспільство

        На Дніпропетровщині росіяни вбили цивільну жінку та завдали ударів по рятувальниках

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 21:06
        Пошкоджений транспорт рятувальників / Фото: ДСНС
        Пошкоджений транспорт рятувальників / Фото: ДСНС

        У Дніпропетровській області російські війська протягом дня обстрілювали Нікопольський район. Загинула жінка, також під обстріл потрапили рятувальники.

        Про це повідомили в ДСНС України та в Дніпропетровській ОВА.

        У Нікополі під час ліквідації пожежі росіяни завдали ударів по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль, проте особовий склад не постраждав.

        Пошкоджений пожежний автомобіль / Фото: ДСНС

        Також від артилерійського удару загинула жінка, ще одна жителька дістала поранення і перебуває в лікарні. У місті пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

        Унаслідок обстрілів Нікопольського району пошкоджено сільськогосподарське підприємство, інфраструктурні об’єкти, три приватні будинки, господарську споруду, газогони та лінію електропередач.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Дніпропетровська ОВА

