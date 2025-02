Apple обіціяє виправити помилку в функції диктування тексту на деяких моделях iPhone, яка призводила до того, що слово “расист” автоматично замінювалося на “Трамп”.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей збій був помічений кількома власниками iPhone, які поділилися відео в соціальних мережах. Коли користувачі активували диктування та вимовляли слово “расист”, на екрані зʼявлялося слово “Трамп”, але потім система швидко його змінювала на правильне.

Alex Jones is right. If you say “racist” in speech to text on Apple iPhone, it flashes “Trump”.



Apple… YOU ARE SCUM pic.twitter.com/lURoj2Poj4