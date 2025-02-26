На деяких моделях iPhone стався дивний баг, який замінює слово “расист” на “Трамп”

Apple обіціяє виправити помилку в функції диктування тексту на деяких моделях iPhone, яка призводила до того, що слово “расист” автоматично замінювалося на “Трамп”.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей збій був помічений кількома власниками iPhone, які поділилися відео в соціальних мережах. Коли користувачі активували диктування та вимовляли слово “расист”, на екрані зʼявлялося слово “Трамп”, але потім система швидко його змінювала на правильне.

Alex Jones is right. If you say “racist” in speech to text on Apple iPhone, it flashes “Trump”.



Apple… YOU ARE SCUM pic.twitter.com/lURoj2Poj4 — Trent Steele (@KarenMommyDomme) February 25, 2025

Apple підтвердила, що знає про проблему і вже почала виправлення. У компанії пояснили, що помилка була спричинена певним фонетичним перекриттям в моделях розпізнавання мовлення. Також були виявлені помилки з іншими словами, що містять приголосну “r”.