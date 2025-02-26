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На деяких моделях iPhone стався дивний баг, який замінює слово “расист” на “Трамп”
26 Лютого 2025 19:33
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iPhone 16s / Фото: AP
iPhone 16s / Фото: AP

Apple обіціяє виправити помилку в функції диктування тексту на деяких моделях iPhone, яка призводила до того, що слово “расист” автоматично замінювалося на “Трамп”.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей збій був помічений кількома власниками iPhone, які поділилися відео в соціальних мережах. Коли користувачі активували диктування та вимовляли слово “расист”, на екрані зʼявлялося слово “Трамп”, але потім система швидко його змінювала на правильне.

Apple підтвердила, що знає про проблему і вже почала виправлення. У компанії пояснили, що помилка була спричинена певним фонетичним перекриттям в моделях розпізнавання мовлення. Також були виявлені помилки з іншими словами, що містять приголосну “r”.


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