Суспільство

На Чернігівщині втопилося двоє дітей

7 Серпня 2023 14:52
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діти

У понеділок, 7 серпня, вдалось знайти тіло другої дівчинки, яка разом з подругою потонула на річці Десна біля села Слобідка Менської громади 4 серпня .

Про це повідомили у ДСНС.

“Сьогодні знайдено тіло другої дівчини, яка потонула під час купання 4 серпня на р. Десна неподалік с. Слобідка  Корюківського району. Тіло дівчини було вилучено рятувальниками та передано правоохоронцям”, – йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи проводили 45 людей, вісім одиниць техніки, три човни та три безпілотники.

Тіло першої дівчинки рятувальники виявили 5 серпня. 


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