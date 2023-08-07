На Чернігівщині втопилося двоє дітей

У понеділок, 7 серпня, вдалось знайти тіло другої дівчинки, яка разом з подругою потонула на річці Десна біля села Слобідка Менської громади 4 серпня .

Про це повідомили у ДСНС.

“Сьогодні знайдено тіло другої дівчини, яка потонула під час купання 4 серпня на р. Десна неподалік с. Слобідка Корюківського району. Тіло дівчини було вилучено рятувальниками та передано правоохоронцям”, – йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи проводили 45 людей, вісім одиниць техніки, три човни та три безпілотники.

Тіло першої дівчинки рятувальники виявили 5 серпня.