На Чернігівщині перекинувся човен з прикордонниками – двоє військових загинуло

ДБР розслідує факт загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.

Як повідомили в Бюро, 24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України – порушення правил кораблеводіння.

У ході проведення пошуково-рятувальних заходів було виявлені тіла прикордонників.

Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.

“Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось”, – зазначили у ДБР.