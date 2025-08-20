На Черкащині посадовець ДП “Ліси України” збирав данину з підлеглих, — ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику надлісництва філії “Центральний лісовий офіс” ДП “Ліси України”. Посадовець змушував підлеглих щомісяця віддавати відсоток від заготовленої деревини під погрозою звільнення.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у травні 2025 року начальник надлісництва на службовій нараді відкрито заявив підлеглим, що вони повинні віддавати відсоток від заготовленої деревини. Розрахунок виглядав так: 5% від фактичного обсягу заготівлі, помножені на одну тисячу. Визначені суми працівники мали щомісяця до 15 числа передавати керівнику або його заступнику.

“Один із лісничих відмовився брати участь у корупційній схемі й звернувся до ДБР. У липні слідчі задокументували перші факти передачі неправомірної вигоди. У серпні лісничий мав передати 60 тисяч гривень, але правоохоронці затримали керівника надлісництва під час отримання другої частини “данини” в розмірі 30 тисяч гривень”, — розповіли в ДБР.

Під час обшуків у кабінетах, будинках та автівках посадовців вилучили докази його протиправної діяльності.

Наразі начальнику надлісництва філії “Центральний лісовий офіс” ДП “Ліси України” повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють повний перелік працівників, які змушені були платити данину, а також суму, яку фігурант має відшкодувати державі.