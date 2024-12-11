Кримінал

На Черкащині викрили масштабний наркосиндикат
11 Грудня 2024 13:48
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наркотик, сбу
Вилучена продукція наркодилерів / Фото: СБУ

На Черкащині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили злочинне угруповання, яке організувало виробництво важких психотропних речовин для продажу у різних регіонах країни. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники створили дві нарколабораторії, які щомісяця постачали психотропні речовини на суму близько 5 млн грн. Підпільні цехи для виготовлення заборонених речовин були облаштовані прямо у власних житлових.

Продукцію збували через мережу наркодилерів у Київській, Черкаській областях, а також в Одесі та Чернівцях. Пошук клієнтів здійснювався через особисті зв’язки у кримінальних колах. Зловмисники планували розширити свій нелегальний бізнес на всю територію України.

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників угруповання “на гарячому” під час підготовки чергової партії психотропів до продажу.

У ході обшуків було вилучено:

  • 5 кг психотропної речовини A-PVP;
  • майже 160 літрів прекурсорів;
  • обладнання для виготовлення та фасування психотропів;
  • мобільні телефони з доказами злочинної діяльності;
  • банківські картки, через які здійснювали фінансові операції.

Усіх затриманих помістили під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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