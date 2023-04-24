На Черкащині агентка ФСБ намагалася пролізти до органу місцевого самоврядування

У ході спецоперації у Черкаській області викрита ще одна агентка Кремля.

За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону, повідомили в СБУ.

Для цього вона виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин.

Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі «Вконтакте» фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

“Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності «всередині» установи.

У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Її затримали.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.

У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.