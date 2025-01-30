На борту літака, який впав у воду після зіткнення з гелікоптером у Вашингтоні, перебували російські спортсмени, – CNN

Масштабна пошукова операція триває після авіатрощі поблизу Національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні. Пасажирський літак, на борту якого перебували 64 людини, зіткнувся в повітрі з вертольотом армії США Black Hawk з трьома солдатами на борту. Стало відомо, що в літаку були американські та російські фігуристи.

Про це повідомляє видання CNN.

Близько 300 рятувальників обшукують річку Потомак, де впав літак, повідомив начальник пожежної служби округу Колумбія. Підтверджено, що є загиблі, число жертв не уточнено.

Як заявили у Федерації фігурного катання США, на борту пасажирського літака перебували кілька членів спільноти фігурного катання.

“Ці спортсмени, тренери та члени їхніх сімей поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився в рамках чемпіонату США з фігурного катання у Вічіті, штат Канзас”, – заявили в організації.

ЗА даними росЗМІ, у літаку могло перебувати понад 10 спортсменів, які незадовго до цього викладали контент зі своїми тренуваннями та брали участь у чемпіонаті в США.

“Деякі з фігуристів не змогли потрапити на рейс і добиралися до Вашингтона іншим шляхом”, – йдеться в повідомленні.

Президент Дональд Трамп назвав катастрофу “поганою ситуацією, яка виглядає так, ніби її слід було запобігти” у своєму дописі в соціальних мережах.