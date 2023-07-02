На білоруському посольстві в Гаазі написали “Лука терорист”

У ніч на неділю, 2 липня, на посольство Білорусі в Нідерландах був скоєний напад, повідомляє регіональний мовник Omroep West.

У будівлі посольства в Гаазі розбили три вікна, а на фасад нанесли написи “Живе Білорусь!” і “Лука терорист”, очевидно маючи на увазі білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Поліція затримала підозрюваного – 31-річного чоловіка. Правоохоронці проводять розслідування.

Напад засудив депутат парламенту Нідерландів від ліволіберальної партії “Демократи 66” Сьорд Сьордсма. “Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції”, – написав він у Twitter. На думку політика, такі дії роблять нідерландських дипломатів за кордоном вразливішими.