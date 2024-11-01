Кримінал

На Байконурі затримали громадян Німеччини та Франції, які намагалися сфотографувати ракету-носій, – росЗМІ
1 Листопада 2024 12:09
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казахстан, росія
Космодром "Байконур" / Фото: ТАСС

Біля космодрому Байконур затримали громадянина Франції та громадянина Німеччини, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах.

Заявляється, що іноземців затримали, коли вони “намагалися сфотографувати ракету-носій”.

Імен затриманих та інших подробиць у повідомленні не наводять.

Біля Байконура періодично затримують іноземних туристів. У травні 2022 року в районі космодрому затримали британця Бенджаміна Річа, який, за його словами, поїхав подивитися на космічний корабель “Буран” (пізніше його відпустили зі штрафом). У вересні 2023 року біля космодрому, за даними телеграм-каналу Baza, затримали трьох іспанських туристів; у липні 2024-го – ще трьох туристів із Європи, а в червні 2024 року російські ЗМІ писали, що француз, який намагався потрапити на територію Байконура, помер від зневоднення.


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