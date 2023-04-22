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На Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ЗСУ відбли 40 атак ворога

22 Квітня 2023 20:11
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генштаб

Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних і 24 авіаційних удари, також здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками відбито численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області, повідомляють у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Орликівка Чернігівської області; здійснив обстріли населених пунктів Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка, Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив.

У Донецькій області поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське росіяни намагалися наступати, але безуспішно.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.


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