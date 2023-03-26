МЗС України закликає білорусів не допустити розміщення яденої зброї

Володимир Путін вкотре брязкає ядерною зброєю. Цього разу бункерний дід заявив, що Росія розмістить ядерну зброю у Білорусі. У МЗС України звернулися до білорусів з закликом не допустити цього.

У МЗС України заявили, що заяви Росії про ядерну зброю на території Білорусі – чергова провокація злочинного путінського режиму. Вона підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також – систему міжнародної безпеки загалом.

“2Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС України наголосили, що це ще більше перетворить Білорусь на заручницю Кремля, а також – матиме катастрофічні наслідки для майбутнього країни.

У МЗС України звернулися до ЄС та країн G7. Держави закликають попередили Білорусь, якими будуть далекосяжні наслідки, якщо країна погодиться прийняти тактичну ядерну зброю.