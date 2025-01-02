Політика

МЗС України відреагувало на занепокоєння ООН щодо релігійної політики України
2 Січня 2025 18:54
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мзс, оон, церква
Мітинг проти діяльності УПЦ (МП), Дніпро 2023 рік / Фото: Суспільне

Міністерство закордонних справ України відреагувало на доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в якій висловлено занепокоєння через нові законодавчі положення щодо релігійних організацій в Україні.

Закони, які забороняють діяльність Російської православної церкви та її філій назвали в ООН “пропорційними обмеженнями на свободу сповідувати свою релігію”.

МЗС України відкинуло ці висновки, зазначивши, що закон не забороняє жодну з церков в Україні, але не допускає підпорядкування релігійних організацій, що мають зв’язки з державою-агресором Росією.

Міністерство підкреслило, що Росія використовує релігію як частину агресивної війни проти України, і закон спрямований на захист від цього впливу. МЗС також наголосило, що український закон має легітимну мету, є частиною демократичного процесу і передбачає можливість судового оскарження.

Також у МЗС нагадали ООН про численні злочини Росії проти релігійних свобод в Україні, зокрема вбивства вірян та руйнування релігійних об’єктів.

“Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна”, – підсумували у МЗС.


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