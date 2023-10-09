Суспільство

МЗС розробляє шляхи екстреної евакуації українців з сектора Гази

9 Жовтня 2023 13:12
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ізраїль, евакуація, україна, мзс

Оперативний штаб МЗС задля допомоги українцям в Ізраїлі розробляє маршрути екстреного виїзду українців з сектора Гази.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило в Телеграмі.

«Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Тримаємо зв‘язок із українцями, які знаходяться в секторі Гази, розробляємо маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби», – поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що за будь-якої критичної ситуації слід звертатися на «гарячі лінії» Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782 та Української дипустанови у м. Рамалла : + 972 59 823 93 99

Для отримання додаткової інформації українцям радять стежити за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю (лінк доступний з території Ізраїлю).


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