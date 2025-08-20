МЗС Польщі підтвердило, що на території країни впав російський “шахед”

Безпілотник, що вночі 20 серпня впав у полі в селі Осіни на сході Польщі, є російською версією дрона Shahed.

Про це повідомляє видання TVP World із посиланням на речника МЗС Польщі Павла Вронського.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський написав у соцмережі X: “Ще одне порушення нашого повітряного простору зі Сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі в межах НАТО є оборона нашої власної території”.

Раніше джерело в Міністерстві оборони у Варшаві повідомило державному агентству PAP, що об’єкт, який упав у польському селі, був військовим дроном, найімовірніше — хибною ціллю, але без бойової частини.

За словами джерела, дрон містив лише невелику кількість вибухівки та був призначений для залучення систем протиповітряної оборони, відволікаючи їх від справжніх ударних дронів.

Поліція повідомила, що отримала дзвінок незабаром після 2-ї години ночі у середу про «вибух» в Осінах — селі приблизно за 100 кілометрів на захід від польсько-українського кордону.

“У кукурудзяному полі ми знайшли обвуглені уламки різних розмірів, розкидані в радіусі кількох десятків метрів. Це обвуглені залишки металу та пластику”, — розповів PAP старший сержант Марцін Юзвік з поліції Луківського регіону.

Вибух вибив шибки у кількох будинках, але ніхто не постраждав, додав він.

Польське видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела повідомила, що дрон був типу Shahed-131 або Shahed-136 — ударний безпілотник-камікадзе іранського виробництва, який, за даними, Росія застосовувала під час нічних атак на Україну.