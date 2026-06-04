Митники перехопили на кордоні з Угорщиною запчастину до літака

На українсько-угорському кордоні митники виявили технічний пристрій, схожий на шасі літака. Жодних дозвільних документів на його переміщення водій не надав.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Під час перевірки мікроавтобуса під керуванням 44-річного громадянина України митники виявили у вантажному відсіку піддон із технічним пристроєм — металевою конструкцією без маркування.

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“Даний предмет за своїми ознаками схожий на шасі літака, що використовується в авіаційній техніці”, — йдеться в повідомленні.

Жодних дозвільних документів на переміщення цього предмета водій при собі не мав.

Закарпатська митниця направила до правоохоронних органів повідомлення про порушення, що має ознаки злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.