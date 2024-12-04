Мирний план Трампа передбачає для України відмову від територій, захоплених РФ – Reuters

Агентство Reuters проаналізувало пропозиції радників новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Згідно з їхніми ідеями, Україні можуть запропонувати відмовитися від значної частини територій, окупованих Росією.

Про це пише Reuters.

Радники Трампа пропонують поєднання тиску та стимулів: скорочення військової допомоги Києву в разі відмови від переговорів та збільшення її, якщо Росія ухилятиметься від мирних ініціатив. Ключовий пункт – заморожування нинішніх ліній фронту, припинення прагнень України до НАТО, але надання гарантій безпеки зі сторони США.

“Радники намагатимуться змусити Москву і Київ до переговорів за допомогою батога і пряника. Водночас членство України в НАТО буде знято з порядку денного,” – йдеться у матеріалі.

Кіт Келлог, спецпредставник з питань конфлікту, пропонує встановити демаркаційну лінію по поточних фронтах, заморозити прагнення України до НАТО, але надати їй гарантії безпеки, та підтримувати Україну зброєю лише у випадку згоди на переговори.

Джей-Ді Венс, віце-президент, пропонує створити демілітаризовану зону, яка стане бар’єром для подальших вторгнень Росії. Річард Гренелл, колишній посол у Німеччині, виступає за “автономні зони” на сході України.



Експерти вважають, що такі ідеї можуть викликати спротив президента України Володимира Зеленського, який продовжує наполягати на членстві України в НАТО. Водночас позиція Трампа може стикнутися з критикою і в Конгресі США, де є суперечливі думки щодо військової допомоги Україні.