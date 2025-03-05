Мир не може бути капітуляцією України, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до нації 5 березня згадав про Україну та заявив, що “ми вступаємо в нову еру”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію Sky News.

Макрон відкинув можливість перемир’я в Україні, “яке було б занадто крихким”. Він зазначив, що мир “не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляцією України”.

“Шлях до миру не може пролягати через відмову від України”, – підкреслив французький лідер.

Також президент Франції заявив, що мир вступає в нову еру, де Росія загрожує всій Європі.

“Якщо країна може вдертися до свого сусіда в Європі і залишитися безкарною, ніхто ні в чому не може бути впевненим. Російська загроза реальна не лише для України – вона зачіпає європейські країни”, – сказав Макрон.

За його словами, Росія прагне переозброїтися і збільшує свої витрати на оборону.

“Президент Путін порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулювати виборами”, – підкреслив він та нагадав, що російський диктатор порушив попередні обіцянки і гарантії.

Президент Франції визнає, що мир, ймовірно, вимагатиме розгортання європейських сил. Проте за його словами, ці сили “не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписаний, щоб гарантувати його повне дотримання”.

Наступного тижня Макрон планує зібрати у Франції топофіцерів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. Також він заявив, хоче дискусії про роль Франції у ядерному стримуванні в Європі.

“Франція має особливий статус в європейській обороні”, – сказав президент.

Щодо ядерного стримування, то рішення завжди було і залишиться в руках голови держави. Ці заяви Макрон зробив після слів про готовність до “стратегічного діалогу” з європейськими країнами, щоб вони більше не залежали у ядерному стримуванні від США.