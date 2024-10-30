Суспільство

Минулий рік став рекордним щодо кількості смертей у світі від спеки
30 Жовтня 2024 07:54
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Смертність від спеки, нестача продовольства та зростання інфекційних захворювань через кліматичну кризу досягли рекордних рівнів.

Як повідомляє The Guardian, на це вказує звіт Lancet Countdown про здоров’я та зміни клімату. У звіті зазначено, що бездіяльність у відповідь на кліматичні зміни створює безпрецедентну загрозу для здоров’я людства.

За даними звіту, у 2023 році екстремальна посуха тривала щонайменше місяць на 48% площі Землі, а середні температури підвищувалися понад небезпечні межі на 50 днів частіше, ніж передбачалося без кліматичних змін. Це призвело до того, що 151 мільйон людей зіткнулися з нестачею продовольства, підвищуючи ризик недоїдання і погіршення стану здоров’я.

Смертність від спеки серед людей старших за 65 років зросла на 167% порівняно з 1990-ми роками, а підвищена нічна температура скоротила середню тривалість сну на 6%, що негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я. Також відзначається поширення таких інфекцій, як денге, малярія та вірус Західного Нілу, у нових регіонах через зростання температур.

Незважаючи на тривожні дані, країни та компанії продовжують інвестувати в викопне паливо, сприяючи зростанню викидів парникових газів. Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебреєсус, наголошує, що “кліматична криза є кризою здоров’я”, а її наслідки вже відчутні у всьому світі.

Доктор Джош Фостер з Королівського коледжу Лондона попереджає, що без рішучих дій зі зменшення кліматичних змін зростання смертності серед старших людей неминуче збільшиться.


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