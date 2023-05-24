“Ми зробили Україну нацією”. Пригожин видав низку проукраїнських заяв

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у черговому інтерв’ю сказав, що розпочата Росією “спецоперація” привела зовсім не до тих результатів, на які розраховувала Москва і про які спочатку говорив Путін: Україна стала відомою усьому світу, а її армія перетворилася на одну з найсильніших на планеті.

При цьому Путіна Пригожин не згадує, а нападає зазвичай на керівництво міністерства оборони і всю решту російської верхівки.

Декілька цитат з інтерв’ю:

Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім – російською мовою називаю! – обісрались і відійшли. Далі – до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього? Вже часи плутаються – Ізюм, Червоний Лиман. І якось у нас все не складається.

Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Таким чином, денацифікація України, про яку ми говорили, ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі […] Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Це щодо денацифікації.

Тепер – щодо демілітаризації. […] Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків – [тепер] вони мають 5000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 000 людей, нині вміє воювати 400 000. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки – ми її хрін знає як мілітаризували […]

Я думаю, що українці сьогодні – це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, вони мають різне озброєння, бабільш, вони працюють на будь-яких системах, на радянських, на натовських, на чому завгодно, однаково успішно.

Це інтерв’ю у Пригожина взяв Костянтин Долгов – колишній проросійський активіст із Харкова. Серед іншого, його звинувачували в організації підпалів банкоматів у Харкові.

У 2014 році, коли екс-регіонал Олег Царьов вніс за Долгова заставу і того випустили із СІЗО, Долгов перебрався до Росії, де тривалий час співпрацював із командою Владислава Суркова, яка займалася Мінськими угодами. Коли Сурков був усунений від цієї роботи, Долгов перейшов у команду політтехнологів, які вже працюють на Сергія Кирієнка, нинішнього заступника глави адміністрації президента Росії, і якийсь час займався інформаційним супроводом роботи кількох депутатів Держдуми. Поява саме Долгова як інтерв’юера у цьому ролику може говорити про те, що інформація про конфлікт Кирієнка з міністром оборони Сергієм Шойгу, про який кілька днів тому заявив Гіркін, є правдивою.