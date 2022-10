“Ми просто дотримуємося його рекомендацій”. Маск прокоментував припинення постачання Starlink в Україну

Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска попередила Пентагон, що перестане постачати в Україну системи супутникового зв’язку Starlink, якщо американська влада не допоможе з їх фінансуванням (яке обійдеться більш ніж у 120 млн доларів до кінця року і в 400 млн у наступному).

Кореспондент видання Kyiv Post Джейсон Смарт написав у Twitter, що новини про можливу відмову Маска постачати системи Starlink українцям з’явилися через кілька днів після того, як посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав Маску “йти на хрін”.

Маск у відповідь Смарту написав, що його компанія “просто дотримується його [Мельника] рекомендацій”.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️