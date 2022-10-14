Техно

“Ми просто дотримуємося його рекомендацій”. Маск прокоментував припинення постачання Starlink в Україну

14 Жовтня 2022 11:55
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Starlink

Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска попередила Пентагон, що перестане постачати в Україну системи супутникового зв’язку Starlink, якщо американська влада не допоможе з їх фінансуванням (яке обійдеться більш ніж у 120 млн доларів до кінця року і в 400 млн у наступному).

Кореспондент видання Kyiv Post Джейсон Смарт написав у Twitter, що новини про можливу відмову Маска постачати системи Starlink українцям з’явилися через кілька днів після того, як посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав Маску “йти на хрін”.

Маск у відповідь Смарту написав, що його компанія “просто дотримується його [Мельника] рекомендацій”.

До цього Маск заявляв, що допомога SpaceX Україні “обійшлася в 80 млн. доларів і перевищить 100 млн. до кінця року”.

Маск зіткнувся з хвилею критики з боку українських та західних політиків через те, що кілька тижнів тому запропонував свій план щодо мирного вирішення війни в Україні. Маск запропонував залишити Крим Росії та провести повторні референдуми на захоплених Росією українських територіях.


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