CNN: SpaceX більше не може оплачувати супутникові послуги в Україні

З тих пір, як супутникові інтернет-термінали Starlink, виготовлені компанією SpaceX Ілона Маска, вперше почали прибувати в Україну навесні минулого року, вони стали життєво важливим джерелом зв’язку для української армії, дозволяючи їй воювати та залишатися на зв’язку, навіть коли мобільний телефон та інтернет-мережі були зруйновані.

Наразі близько 20 000 терміналів Starlink було передано Україні, а Маск написав у п’ятницю в Twitter , що «операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року».

Але ці благодійні внески можуть закінчитися, оскільки SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби в Україні.

Документи, отримані CNN, показують, що минулого місяця SpaceX Маска надіслала листа до Пентагону, в якому говориться, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink. У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні, яке, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року та може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

«Ми не в змозі надалі дарувати Україні термінали або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав Пентагону директор з державних продажів SpaceX у листі.