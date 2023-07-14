Суспільство

Ми будемо використовувати власну зброю на території ворога – Залужний

14 Липня 2023 21:28
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зброя, зсу, Залужний, фронт

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.

Залужний в інтерв’ю Washington Post.

У виданні підкреслюють, що наразі Залужний ставить перед собою питання: “Як зменшити втрати? Як я можу зменшити втрати?”

Щоранку головнокомандувач починає з того, що дізнається, скільки солдатів було вбито або поранено, виконуючи його накази напередодні.

Іноді він натрапляє на контакти у своєму мобільному телефоні, які вже мертві. Він відмовляється їх видаляти.

Залужний каже, що відкладає скорботу на потім, щоб траур зараз не відволікав його від важливої роботи.

Через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та  умови союзників щодо ракет більшої дальності (ці засоби не можуть бути використані для нанесення ударів по території РФ), за словами Залужного, “ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає”.

“Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що (президент Росії Володимир – ред.) Путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно…”


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