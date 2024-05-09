Політика

МВС Росії видалило зі свого сервісу розшуку Зеленського і Порошенка

9 Травня 2024 15:16
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Із сервісу розшуку на сайті МВС Росії зникли згадки президента України Володимира Зеленського та колишнього президента Петра Порошенка, повідомляють росЗМІ.

Картки розшуку Зеленського і Порошенка зникли незабаром після того, як на них звернуло увагу “РИА Новости” 4 травня.

Після уваги ЗМІ прес-служба МВС Росії повідомила, що відомство виступило “технічним виконавцем”, який за ініціативою різних слідчих органів розміщує і видаляє зі свого сайту відомості про розшук. У випадку із Зеленським і Порошенком, зазначили в МВС, рішення про оголошення в розшук ухвалив Слідчий комітет РФ.

За непідтвердженими даними телеграм-каналу Shot, Зеленського і Порошенка оголосили в розшук через те, що “силові структури днр” порушили стосовно них кримінальні справи за статтями про “розв’язування і ведення агресивної війни” і “застосування заборонених засобів і методів ведення війни”.


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