МВС Росії видалило зі свого сервісу розшуку Зеленського і Порошенка

Із сервісу розшуку на сайті МВС Росії зникли згадки президента України Володимира Зеленського та колишнього президента Петра Порошенка, повідомляють росЗМІ.

Картки розшуку Зеленського і Порошенка зникли незабаром після того, як на них звернуло увагу “РИА Новости” 4 травня.

Після уваги ЗМІ прес-служба МВС Росії повідомила, що відомство виступило “технічним виконавцем”, який за ініціативою різних слідчих органів розміщує і видаляє зі свого сайту відомості про розшук. У випадку із Зеленським і Порошенком, зазначили в МВС, рішення про оголошення в розшук ухвалив Слідчий комітет РФ.

За непідтвердженими даними телеграм-каналу Shot, Зеленського і Порошенка оголосили в розшук через те, що “силові структури днр” порушили стосовно них кримінальні справи за статтями про “розв’язування і ведення агресивної війни” і “застосування заборонених засобів і методів ведення війни”.