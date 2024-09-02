МВФ починає місію для п’ятого перегляду програми з підтримки України

Міжнародний валютний фонд починає місію для п’ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Обговорили початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро”, – повідомив Шмигаль.

Сторони також обговорили питання конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.