Музикантів колективу української співачки мобілізували просто перед концертом

Українська співачка Ольга Цибульська повідомила про мобілізацію частини своєї музичної групи.

Інцидент стався під час гастролей артистки Україною. Цибульська та її команда готувалися до виступу на Рівненщині, але реалізувати плани не вдалося. У своєму фотоблозі співачка розповіла, що на в’їзді до міста Вараш музикантам вручили повістки, після чого їх забрали до територіального центру комплектації. Через це запланований концерт, який мав відбутися 16 листопада, довелося скасувати. Цибульська перепросила у шанувальників за незручності.

“Вараш, за кілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Без макіяжу і зачіски, бо концерту не буде. Музикантам, які сьогодні мали грати зі мною для вас, вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую за розуміння”, – поділилася Ольга у своїх сторіз.