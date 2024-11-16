Суспільство

Музикантів колективу української співачки мобілізували просто перед концертом
16 Листопада 2024 17:19
читать на русском →
мобілізація, музика, тцк
Ольга Цибульська / Фото зі сторіз співачки

Українська співачка Ольга Цибульська повідомила про мобілізацію частини своєї музичної групи.

Інцидент стався під час гастролей артистки Україною. Цибульська та її команда готувалися до виступу на Рівненщині, але реалізувати плани не вдалося. У своєму фотоблозі співачка розповіла, що на в’їзді до міста Вараш музикантам вручили повістки, після чого їх забрали до територіального центру комплектації. Через це запланований концерт, який мав відбутися 16 листопада, довелося скасувати. Цибульська перепросила у шанувальників за незручності.

“Вараш, за кілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Без макіяжу і зачіски, бо концерту не буде. Музикантам, які сьогодні мали грати зі мною для вас, вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую за розуміння”, – поділилася Ольга у своїх сторіз.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Листопада 2024 16:49

Ворог активізувався на Харківському напрямку, але найбільша небезпека на Курахівському та Покровському напрямках
16 Листопада 2024 15:48

У Зеленського розглянули пункт про політику героїв з Плану стійкості
16 Листопада 2024 15:05

G7 заявила про прихильність “нанесенню шкоди Росії через санкції, експортний контроль та інші заходи”
16 Листопада 2024 14:37

Ворог завдав авіаудару по Куп’нщині: троє людей постраждали
16 Листопада 2024 12:37

Зеленський про випадки СЗЧ: “Вони є в усіх бригадах”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки