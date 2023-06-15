Музичні видавці подали до суду на Twitter на $250 млн через порушення авторських прав

Група з понад десятка музичних видавництв подала позов на суму $250 мільйонів проти компанії Twitter через звинувачення у “масовому” порушенні авторських прав на платформі. Пише LIGA з посиланням на NYT.

У позові, поданому Національною асоціацією музичних видавців, стверджується, що користувачі Twitter тисячі разів порушували авторські права артистів, а компанія не зробила нічого, щоб зупинити це. У позові зазначається, що Twitter є однією з небагатьох великих соціальних платформ, які не мають ліцензійних угод.

Twitter вів переговори про укладення такої угоди, але ці переговори врешті-решт зірвалися. Позов також звинувачує Twitter в ігноруванні прохань музичних видавців видалити матеріали, що порушують авторські права, зі своєї платформи, незважаючи на щотижневі повідомлення від видавців.

Також стверджується, що багато образливих твітів зараз поширюються перевіреними користувачами і що Twitter з меншою ймовірністю вживатиме заходів проти перевірених акаунтів. Зазначають, що ситуація погіршилася після того, як компанію очолив Ілон Маск, і що всередині компанії панує “безлад”. Варто зазначити, що в позові також наводяться твіти самого Маска, в яких він критикує закон про авторське право.