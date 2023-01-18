Мрії Москви про “нові територіальні реалії” неприйнятні і шкідливі – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вважають неприйнятними вимоги Росії до України враховувати “нові територіальні реалії”.

Саме цю умову назвав як основу для налагодження мирного діалогу Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайипом Ердоганом на початку січня.

За словами Блінкена, США вважають таку позицію контрпродуктивною.

“Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними і не дозволяють налагодити переговорний процес”, – заявив держсекретар під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Британія та США згодні у тому, що найшвидший шлях до завершення цієї війни та переходу до дипломатії – посилення позицій України на полі бою.

Блінкен та Клеверлі запевнили, що їхні країни продовжать забезпечувати Україну всім необхідним для успішного протистояння російській агресії.