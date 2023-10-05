МОЗ хоче відмовитися від інвалідності

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.

Про це на брифінгу у Житомирі розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ“.

За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

“Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу”, — зазначив Ляшко.

За словами міністра, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

“Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності”, — сказав він.

Ляшко зазначив, що Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначання інвалідності.

“У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися”, — додав міністр.