Морські дрони СБУ атакували російську авіацію в Керченській бухті (відео)

Служба безпеки України розповіла про деталі нічної операції в Керченській бухті, що відбулася з 5 на 6 грудня. Морські дрони “Sea Baby” вступили в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами “Раптор”, які намагалися їх перехопити.

За словами СБУ, російські пілоти, які вважали себе мисливцями, стали здобиччю, оскільки дрони відкрили вогонь у відповідь.

На борту дронів були встановлені крупнокаліберні кулемети із системами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

“Радіоперехоплення свідчить про втрати серед російських екіпажів: є загиблі та поранені, а вертольоти зазнали серйозних пошкоджень та потребують капітального ремонту”, – розповіли у СБУ.

Крім того, “Sea Baby” завдали удару по баржі, яка транспортувала військову техніку та матеріали для ремонту Кримського мосту.

Платформа “Sea Baby” є багатоцільовою та може бути обладнана різними видами озброєння, включаючи ракетні системи, літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. У СБУ наголошують на високій ефективності цієї розробки, додаючи, що результати операцій набагато масштабніші, ніж можуть бути розкриті на даний момент.