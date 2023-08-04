Суспільство

Морські дрони атакували Новоросійськ – Міноборони РФ

4 Серпня 2023 07:47
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дрони, рф, море

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ у ніч проти 4 серпня.

У відомстві зазначили, що вночі російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери.

“Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази», — повідомляє Міноборони РФ.

Прокремлівське видання ТАСС повідомило, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок спроби атаки в Новоросійську не постраждала, відвантаження нафти йде в штатному режимі на танкери, які пришвартовані у портах.

У консорціумі додали, що наразі встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська. Постраждалих немає.


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