Політика

Моніторингова група заперечила заяви Лукашенка про українські дрони над Білоруссю
11 Серпня 2024 19:14
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Олександр Лукашенко / Скріншот відео

Моніторингова група «Білоруський гаюн» заявила, що, за її інформацією, 9 серпня 2024 року ніяких безпілотників під час польотів білоруської авіації виявлено не було.

«Жодних пусків ракет із винищувача Су-30 і вертольота Мі-24 не було. З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка – це звичайна нісенітниця», – пише «Білоруський гаюн» у своєму телеграм-каналі.

10 серпня спочатку Олександр Лукашенко, а за ним і голова білоруського Міноборони Віктор Хренін заявили про порушення повітряного простору Білорусі і знищення кількох безпілотників, які нібито летіли з України.

Міністерство закордонних справ Білорусі 10 серпня викликало тимчасову повірену в справах України Ольгу Тимуш, їй висловили протест у звʼязку з «порушенням кордону безпілотниками, запущеними з території України».


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