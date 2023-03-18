Монастир у Лаврі не закриватимуть, богослужіння проводитимуться обома мовами – Епіфаній

Мова про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі не йдеться. Мовою богослужінь буде стародавня слов’янська та українська.

Про це заявив очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, передає УНН.

«У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення щодо низки питань. Найперше, слід підкреслити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція. Особливо цинічно вона звучить з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду», – сказав Епіфаній.

Він закликав братію Лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма.

«Ми маємо єдину православну віру та належимо до єдиної Церкви Христової. Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців та подвижників минулого, місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи», – зазначив Епіфаній.

Епіфаній заявив, що він як Священноархімандрит засвідчує свою повагу до справжніх побожних традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, до тих отців і братів, хто прийшов до цієї обителі заради подвигу і спасіння душі.

«До всіх, хто не поділяє ідеологію «русского міра» і ті викривлення, які вона вносить у церковне життя. Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод водночас звернувся до Уряду з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоби чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені. Ми чуємо безпідставні запевнення, що нібито ситуація навколо Ларви є «тимчасовою» і невдовзі її знову закріплять за попередніми користувачами. Ці твердження не відповідають дійсному стану речей», – сказав Епіфаній.