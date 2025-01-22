Суспільство

Молдова відмовилася від участі в “Євробаченні-2025”
22 Січня 2025 13:09
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Молдова відмовляється від участі у пісенному конкурсі “Євробачення-2025”. Про таке рішення повідомила молдовська телекомпанія TRM, передає Eurovision World.

За словами директора національного телебачення Moldova 1 Корнеліу Дурнеску та голови делегації Молдови Даніели Круду, така позиція була ухвалена після детального аналізу ситуації, що склалася, а також з урахуванням економічних, адміністративних та мистецьких проблем.

“Це важке, але необхідне рішення в нинішніх умовах. Наразі ми стикаємося із зниженням суспільного інтересу та якості виступів у національному відборі, що було сприйнято негативно серед фахівців і громадськості. Це підкреслює необхідність реформування процесу відбору”, — пояснив Дурнеску.

Водночас TRM планує переглянути критерії та методику відбору учасників, заохочуючи більш широку участь талановитих артистів, а також прагне забезпечити більш конкурентоспроможне представництво на міжнародній сцені.

Дурнеску додав, що участь у конкурсі вимагає значних витрат, включаючи організацію національного відбору, створення шоу, просування артистів, а також витрати на транспорт, проживання та технічне забезпечення. Вартість членства в Європейській мовній спілці для молдовського мовника становить 21 486 євро.

Окрім цього, скасовано національне шоу Etapa Națională, яке визначало представників Молдови на “Євробачення-2025”.

Молдова бере участь у пісенному конкурсі “Євробачення” щороку з моменту свого дебюту у 2005 році. За ці 19 років країна 13 разів проходила у фінал шоу.


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