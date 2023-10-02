Молдова не буде закуповувати газ у російського “Газпрому”. Про це заявив міністр енергетики республіки Віктор Парліков, виступаючи на Євроатлантичному форумі стійкості.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на російські ЗМІ.

“Ми більше не будемо закуповувати природний газ у “Газпрому” для території, контрольованої конституційною владою”, — сказав міністр.

За його словами, Молдова змогла отримати газ з альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

“Більше того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з “Газпромом”, — додав Парліков.

У травні прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті заявив, що Молдова, яка скоротила споживання російського газу після початку повномасштабної війни в Україні, більше не використовує блакитне паливо чи електроенергію з РФ.

16 березня міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що російський концерн “Газпром” не отримує гроші за газ, який постачається до Молдови з грудня минулого року. За його словами з того моменту всі поставлені обсяги йдуть у придністровський регіон за договором про постачання електроенергії з Молдавською ГРЕС. Але влада Тирасполя продовжує не платити за газ, а Росія ігнорує заборгованість.