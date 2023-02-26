Молдова боїться, що може стати для Путіна наступною ціллю

Останнім часом у Молдові зростає напруженість. Влада підозрює, що агенти РФ намагаються створити переворот, який може втягнути націю у війну Кремля.

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію у використанні «диверсантів», замаскованих під цивільних осіб, для розпалювання заворушень у період політичної нестабільності, повторивши подібні попередження президента України Володимира Зеленського, пише CNN.

Тим часом президент Росії Володимир Путін безпідставно звинуватив Київ у плануванні власного нападу на проросійську територію в Молдові.

Зеленський попередив, що українська розвідка перехопила російський план дестабілізувати і без того нестабільну політичну ситуацію в Молдові.

На тлі напруженості президент Молдови Санду прямо звинуватила Росію в тому, що вона прагне скористатися ситуацією.

Санду сказала, що минулої осені уряд запланував «серію дій за участю диверсантів, які пройшли військову підготовку та перевдягнені під цивільних осіб, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі та захоплення заручників».

«Зрозуміло, що ці загрози з боку Росії та бажання ескалувати війну проти нас дуже високі. Молдова є найбільш постраждалою країною після України від війни. Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск», – сказав CNN Юліан Гроза, колишній заступник міністра закордонних справ Молдови, а нині директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі.

У вівторок Путін скасував зовнішньополітичний указ 2012 року, який частково визнав незалежність Молдови, повідомляє Reuters , а в четвер Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в «підготовці збройної провокації» проти проросійського сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

Чия заява насторожила західних лідерів, з’явившись майже рівно через рік після того, як Путін зробив подібні, необґрунтовані заяви про те, що росіяни стали мішенню на Донбасі – що дозволило йому заявити про свою позицію: вторгнення в країну як питання самооборони.