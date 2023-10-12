Спорт

МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії

12 Жовтня 2023 16:55
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олімпіада, росія, окупація

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про усунення Олімпійського комітету Росії (ОКР) до подальшого повідомлення.

У заяві організації повідомляється, що включення “олімпійських рад” “ДНР”, “ЛНР”, Херсонської та Запорізької областей до складу ОКР порушує Олімпійську хартію. Олімпійський комітет Росії більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не може отримувати фінансування МОК.

5 жовтня Олімпійський комітет Росії ухвалив рішення про включення до свого складу “олімпійських рад” з тимчасово окупованих територій України – “ДНР” та “ЛНР”, а також Запорізької та Херсонської областей.


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