МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про усунення Олімпійського комітету Росії (ОКР) до подальшого повідомлення.

У заяві організації повідомляється, що включення “олімпійських рад” “ДНР”, “ЛНР”, Херсонської та Запорізької областей до складу ОКР порушує Олімпійську хартію. Олімпійський комітет Росії більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не може отримувати фінансування МОК.

5 жовтня Олімпійський комітет Росії ухвалив рішення про включення до свого складу “олімпійських рад” з тимчасово окупованих територій України – “ДНР” та “ЛНР”, а також Запорізької та Херсонської областей.