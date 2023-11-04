Спорт

Могучих зібралася заміж

4 Листопада 2023 11:04
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Магучіх

22-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих повідомила, що виходить заміж.

“У мене є хлопець. Він бігає 110 метрів з бар’єрами, і в мене вже є обручка.

Хлопець зробив мені пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках, тому тепер я заручена. Моє серце зайняте.

Ми приїхали додому, батьки зустріли нас. Була і його мама – моя тренерка.

Про обручку я знала, ми вибирали його разом. Перед цим ми були в Америці, і він хотів, щоб усе підійшло за розміром. Він сказав: «У мене є пропозиція, від якої ти не можеш відмовитись».

Я віддала йому обручку і сказала, що чекаю на пропозицію.

Батьки не знали. Батько сказав: «Ну, Ярослава, треба було подумати. Піти в іншу кімнату, щоб хлопець похвилювався», а мама запитала одразу: «Коли весілля буде?».

Весілля зіграємо вже після Олімпійських Ігор у Парижі», – розповіла Ярослава.

Майбутнім чоловіком спортсменки є 19-річний український легкоатлет Назар Степанов, син Тетяни Степанової, особистого тренера Магучих.


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