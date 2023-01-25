Мобілізовані сибіряки повідомили, що їх кинули у “ДНР” без допомоги

Група мобілізованих із Сибіру записала відеозвернення, в якому вимагає повернути їх із фронту. Військовослужбовці повідомили, що їхній полк був розформований ще в Новосибірську, і зараз вони не належать до жодного військового підрозділу. Вони перебувають на території так званої “ДНР” і не розуміють, що їм робити далі, передає Радіо Свобода.

Звернення військовослужбовців опублікувало видання “Люди Байкалу”. За словами мобілізованих, 31 грудня їх було відправлено до “ДНР”, при цьому їх готували до служби у територіальній обороні, але вони були перекваліфіковані на штурмову групу без відповідної підготовки. Вони повідомили, що вже двох військових з їхнього числа було вбито, 19 поранено.

Мобілізовані називають номер свого колишнього полку: 1439 з військової частини номер 95380, але уточнюють, що полк розформували ще минулого року.

Крім того, автори звернення кажуть, що перебувають на території “ДНР” без техніки та спорядження, не забезпечуються їжею, воду та медикаменти купують собі самі, живуть “у повній антисанітарії”.

У звернення немає конкретного адресата, військові просять покарати “відповідальних за це свавілля”, розібратися в ситуації та повернути їх з лінії фронту.

Ідентифікувати військових та підтвердити справжність відео неможливо. Проте такі звернення мобілізованих публікуються регулярно з кінця вересня минулого року.