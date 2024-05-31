Політика

Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення закону, – Зеленський

31 Травня 2024 15:30
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Після ухвалення нового закону про мобілізацію, призов в Україні збільшився. Про це президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна — Північна Європа.

“Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, після ухвалення цього закону вона збільшилась”, — розповів Зеленський.

Він укотре повторив, що під час воєнного стану мобілізація не припинялася, а закон, який нещодавно став чинним, вніс у цей процес деякі зміни. Глава держави також наголосив, що тепер чоловіки мобілізаційного віку зобов’язані оновити свої дані, хоч це й не означає, що їх відразу мобілізують.


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